Более 20 VPN удалили из российского App Store по требованию Роскомнадзора

Из российского App Store удалили свыше 20 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщил «Подъем».

Издание пишет, что заявление Apple получил только один из разработчиков. В нем было указано, что приложения содержат контент, нарушающий российские законы, а потому они были удалены по требованию РКН. При этом для пользователей с аккаунтами других регионов сервисы остаются доступными.

По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в РФ. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил 25 марта, что полный запрет VPN-сервисов в России не обсуждается, однако РКН продолжит блокировки сетей, не соблюдающих российское законодательство. В соответствии с ним VPN-сервисы обязаны сами ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В сентябре 2025 года был также введен запрет на рекламу средств обхода блокировок — для юрлиц штрафы за нарушения достигают 500 тыс. руб.