Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп выступил с речью на инвестиционном форуме в Майами. Большую часть выступления он посвятил успехам американо-израильской операции против Ирана. Во время речи он оговорился — назвал Ормузский пролив «проливом Трампа». Аудитория восприняла это со смехом.

«Извините меня. Мне очень жаль. Ужасная ошибка. Лживые СМИ теперь напишут: "Он случайно назвал...". Нет. Со мной не бывает случайностей — не так много»,— заявил господин Трамп (трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома).

Во время своей речи господин Трамп заявил, что во время военной операции были уничтожены 97% ракетных пусковых установок Ирана. Теперь на территории исламской республики «осталось 3554 цели», которые США и Израиль поразят уже в ближайшее время, пообещал американский президент. «Затем в какой-то момент нам придется решить, что делать дальше»,— сказал господин Трамп.

Дональд Трамп неоднократно призывал союзников помочь США открыть проход в Ормузском проливе. Неделю назад за его перекрытие он обещал разбомбить иранские электростанции. При этом, по его же словам, Ормузский пролив не нужен США, и в определенный момент морской коридор «откроется сам», говорил президент.