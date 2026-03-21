Трамп заявил, что Ормузский пролив «в определенный момент откроется сам»

«В определенный момент» Ормузский пролив откроется сам, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты не используют морской путь.

«Мы, Соединенные Штаты, не используем пролив, он нам не нужен. …В определенный момент он откроется сам»,— сказал господин Трамп в Белом доме (цитата по CBS News).

Блокировка Ормузского пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке привела к резкому скачку цен на топливо в США и Европе. Дональд Трамп призывал государства, которые используют морской путь, направить военные корабли для защиты морского пути, однако американские страны-партнеры отказались. По информации The Wall Street Journal, США начали военную операцию по возобновлению судоходства в проливе.