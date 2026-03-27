В Екатеринбурге открылся фестиваль уральской драматургии в память о Николае Коляде

В Екатеринбурге в баре «Самоцвет» открылся третий фестиваль уральской драматургии «ФУД», посвященный памяти драматурга Николая Коляды. Об этом «Ъ-Урал» сообщил импресарио театральной платформы «Самоцвет: Театр» Илья Боровец.

Николай Коляда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Открыл фестиваль режиссер Сергей Юсупов с читкой пьесы Николая Коляды «Дурака кусок» (2024). Затем студенты ЕГТИ представили «Игру в фанты» — одну из ранних работ драматурга, написанную в 1986 году. Важно отметить, что после смерти Николая Коляды его ученики перешли под руководство режиссера Александра Вахова и актрисы Ирины Ермоловой.

Завершил программу режиссер Дмитрий Касимов с презентацией пьесы Василия Сигарева «Агасфер» — трагикомичной историей о возвращении бывшего заключенного в родной дом.

Фестиваль уральской драматургии продлится до середины апреля. Во второй день фестиваля, 2 апреля, артисты музыкального жанра представят зрителям постановку Николая Коляды «Полонез Огинского».

Драматург Николай Коляда умер 2 марта в возрасте 68 лет — незадолго до этого его госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья. Его похоронили 5 марта на Широкореченском кладбище. Попрощаться с ним пришли тысячи поклонников.

Полина Бабинцева