Новак поручил Минэнерго подготовить проект запрета экспорта бензина с 1 апреля

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля этого года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства по итогам совещания с заинтересованными госведомствами и участниками рынка. Ранее источники «Ъ» сообщали, что на встрече приняли решение о соответствующем запрете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во встрече участвовали представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и руководители нефтяных компаний. Александр Новак отметил турбулентность на мировом нефтяном рынке из-за ближневосточного кризиса. Он также подчеркнул важность задачи не допустить роста цен на топливо в России выше заложенных прогнозов.

В то же время вице-премьер положительно отметил высокую востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках. На встрече Минэнерго сообщило, что существующие объемы переработки нефти обеспечивают стабильность поставок нефтепродуктов. Нефтяные компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива для удовлетворения спроса внутри страны.

Полный запрет на экспорт бензина был введен в России 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января 2026-го его сняли. В феврале Александр Новак допустил повторный запрет на экспорт топлива в будущем, но заявил, что пока такой необходимости нет. В Минэнерго не исключили превентивный запрет на экспорт бензина, если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен.