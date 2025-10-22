Белгородского замгубернатора оставили в СИЗО по делу о хищениях на фортификациях

Московский городской суд отклонил жалобу вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина на продление меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная инстанция утвердила решение Мещанского райсуда, который в августе оставил чиновника под стражей на 2 месяца и 23 дня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фото: Правительство Севастополя Рустэм Зайнуллин

Заседание прошло 22 октября в закрытом режиме. В ходе него также была отклонена жалоба на продление ареста предполагаемого сообщника господина Зайнуллина — Вячеслава Автономова.

Вице-губернатору вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Его задержали в конце июня. На тот момент региональное УМВД вменяло фигуранту участие в хищении из бюджета 32 млн руб. Помимо господина Автономова, по делу были арестованы трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

В начале октября Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с организаторов возведения белгородских фортификаций 924 млн руб. Ответчиками в деле, в частности, выступили господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин. В одном ряду с ними находились экс-начальник «Управления капитального строительства Белгородской области» Алексей Сошников и коммерсант Дмитрий Боровлев.

Алина Морозова