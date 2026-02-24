Бывшему замглавы Росгвардии Стригунову продлили арест до конца мая

235-й гарнизонный военный суд продлил до 31 мая срок содержания в СИЗО бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Дело связано со строительством учебного центра МВД в Кемеровской области в 2014 году. Согласно фабуле дела, господин Стригунов поручил построить центр на неподходящем участке. В частности, земля находилась недалеко от аэропорта. В результате здание так и не ввели в работу, ущерб по делу превысил 2 млрд руб.

Также экс-замглавы Росгвардии обвинили в получении взяток на сумму свыше 66 млн руб. от бизнесменов в 2012-2014 годах. За это, по версии следователей, фигурант покровительствовал коммерсантам.

Виктора Стригунова взяли под стражу в июле 2025 года. В октябре того же года суд арестовал имущество обвиняемого стоимостью более 25 млн руб. Также с господина Стригунова и экс-замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина взыскали 924 млн руб. руб. по делу о строительстве фортификаций на границе с Украиной.

Никита Черненко