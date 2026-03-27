День машиниста провели на Северной магистрали

27 марта на железных дорогах страны в четвертый раз отметили единый День машиниста. На Северной магистрали организованы торжественные встречи с участием машинистов, помощников машиниста, а также ветеранов. На мероприятиях наградили лучших работников. В Ярославле в торжественном мероприятии для машинистов принял участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов.

«Около 90 тысяч машинистов в РЖД работают в разных видах движения практически во всех вертикалях управления, компания приняла решение отмечать День машиниста в честь этой важной, ответственной и сложной профессии. От имени руководства компании благодарю каждого машиниста за труд»,— сказал Дмитрий Пегов.

«Машинист — профессия, которую зачастую выбирают на всю жизнь. Многие из них посвятили своей работе десятки лет и преодолели миллионы километров, повышая свою квалификацию и осваивая новые типы локомотивов, рельсовых автобусов и инновационную путевую технику. От ответственности машиниста, умения точно следовать правилам и молниеносно принимать решения в нестандартных ситуациях зависят безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок»,— рассказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

На Северной магистрали работают 10,6 тыс. представителей этой профессии. Большая часть — это локомотивные бригады, которые обслуживают грузовое и пассажирское движение в дальнем и пригородном сообщениях на локомотивах и электропоездах. Также машинисты работают в хозяйственном и маневровом движении, управляют специальной железнодорожной техникой, есть машинисты-инструкторы, которые руководят бригадами. С 2021 года в профессию пришли женщины: на СЖД в числе машинистов и помощников их уже 44. Средний возраст машиниста на Северной магистрали — 36-45 лет, а опыт работы большинства превышает 10 лет.

На СЖД производится плановое обновление подвижного состава. В 2023-25 гг. парк грузовых локомотивов пополнили 18 магистральных тепловозов для грузовых перевозок. В 2023-24 гг. поступили 30 маневровых локомотивов. Для пассажирского движения в 2022-25 гг. приобретено 5 новых рельсовых автобусов, 5 современных электропоездов. По инвестиционной программе РЖД на станции Данилов в 2024 году построен дом отдыха локомотивных бригад. Здесь происходит смена локомотивов и локомотивных бригад всех транзитных поездов, следующих в центр, на север и северо-запад России, начинают и заканчивают рейсы бригады восьми депо Северной и Московской железных дорог. Комплекс рассчитан на одновременное комфортное размещение 120 машинистов и помощников машиниста, а система помещений обеспечивает быструю и удобную подготовку к рейсу и медосмотры.

