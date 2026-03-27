В Ярославской области на въездные стелы выделят 30 млн рублей

Из бюджета Ярославской области на создание и установку въездных стел в 2026 году выделят 30 млн руб. Проект закона о корректировке областного бюджета в областную думу внес губернатор Михаил Евраев.

В правительстве области пояснили, что средства выделяются на въездные стелы со стороны Первомайского и Пошехонского округов на границе с Вологодской областью. Ранее Михаил Евраев уточнял, что стелы на въездах в регион будут в едином стиле с надписью «Ярославль — столица Золотого кольца».

«В оформлении используем ключевые символы области – медведя с секирой, гербы всех 19 округов, а также надпись "Ярославль – столица Золотого кольца"»,— сообщал губернатор.

Кроме того, из областного бюджета предлагается выделить 500 тыс. руб. на организацию выступления объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров. В 2025 году такой концерт прошел в Ярославле на Советской площади в рамках театральной недели. Как сообщал «Ъ-Ярославль», еще 2 млрд руб. предполагается выделить на финансовую помощь «Яроблводоканалу» и «Ярдормосту».

