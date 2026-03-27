Правительство области выделит «Ярдормосту» и «Яроблводоканалу» 2 млрд рублей

Из бюджета Ярославской области будет выделено 2 млрд руб. на оказание финансовой помощи АО «Ярдормост» и государственному предприятию «Ярославский областной водоканал». Соответствующий проект закона о внесении изменений в областной бюджет внес губернатор Михаил Евраев в областную думу.

Как сообщили в правительстве области, средства предполагается направить на финансовое оздоровление предприятий и исполнение финансовых обязательств.

Согласно вносимым поправкам доходы областного бюджета на 2026 год увеличиваются на 2 млрд руб. до 160,7 млрд руб. Расходы увеличиваются также на 2 млрд руб. и достигнут 162,7 млрд руб. Это уже вторая корректировка бюджета с начала 2026 года.

АО «Ярдормост» принадлежит правительству Ярославской области и занимается строительством, ремонтом и обслуживанием дорог и мостов, в том числе по госконтрактам. В настоящее время выступает подрядчиком создания пешеходного центра в Ярославле, ведет строительство очистных сооружений в Пошехонье и ремонтирует проспект Машиностроителей в областной столице.

Алла Чижова