Министр спорта Франции назвала введение МОК гендерных тестов «шагом назад»

Введение Международным олимпийским комитетом (МОК) обязательного гендерного тестирования в качестве меры допуска лиц, желающих принять участие в женских соревнованиях, является «шагом назад». Так считает министр спорта, по делам молодёжи и спортивных обществ Франции Марина Феррари, чьи слова приводит агентство AFP.

26 марта МОК объявил о «новой политике защиты женской категории в олимпийском спорте». К участию в женских соревнованиях на лос-анджелесских Играх 2028 года будут допущены только те спортсменки, которые пройдут тест на наличие гена SRY (он располагается на Y-хромосоме и принимает участие в развитии организма по мужскому типу).

«Мы выступаем против повсеместного использования генетического тестирования, которое поднимает многочисленные этические, правовые и медицинские вопросы», — заявила госпожа Феррари, напомнив также, что французское законодательство не допускает проведения таких тестов.

Кроме того, Марина Феррари отметила, что новая политика МОК «определяет женский пол, не принимая во внимание биологическую специфику интерсексуальных людей», чьи половые характеристики «имеют естественные вариации». Между тем регламент, принятый МОК, предусматривает исключения для «спортсменок с синдромом полной нечувствительности к андрогенам или другими редкими нарушениями полового развития», при которых атлет не получает преимущества от воздействия тестостерона.

Арнольд Кабанов