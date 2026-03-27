В Сочи приставы добились сноса незаконной столовой

В Сочи продолжается практика сноса самовольных построек: судебные приставы добились демонтажа объектов, возведенных на муниципальной земле без разрешительной документации. Речь идет о зданиях, расположенных на территории базы отдыха, где одно из помещений использовалось под столовую, рассчитанную на 150 посетителей.

По решению суда администрация города потребовала снести указанное здание, а также два дополнительных строения общей площадью свыше 600 кв. м. Исполнительное производство было возбуждено в специализированном отделении судебных приставов №2 ГМУ ФССП России по Краснодарскому краю.

В ходе исполнения решения руководство базы отдыха неоднократно привлекалось к административной ответственности за уклонение от его выполнения. В соответствии со ст. 17.15 КоАП РФ на организацию были наложены штрафы на общую сумму 90 тыс. руб. Кроме того, директору разъяснили возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного акта.

Несмотря на принятые меры, требования суда добровольно выполнены не были. В связи с этим взыскатель инициировал применение статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, предусматривающей право на самостоятельный снос с последующим взысканием расходов с должника. Администрация города воспользовалась этим механизмом и привлекла подрядную организацию для демонтажа незаконных объектов.

Ранее в Лазаревском районе также фиксировались аналогичные случаи: один из владельцев участка начал исполнение решения суда о сносе незаконного объекта лишь после многократного привлечения к административной ответственности.

Мария Удовик