В Сочи до 2028 года завершат проект газификации Лоо

В Сочи до 2028 года планируется завершить реализацию проекта по развитию газоснабжения в поселке Лоо и прилегающих территориях. Работы ведутся в рамках исполнения поручений президента России и губернатора Краснодарского края и направлены на расширение доступа к централизованным сетям, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Проект догазификации реализует АО «Газпром газораспределение Краснодар». На текущий момент введены в эксплуатацию первая и вторая очереди газопровода общей протяженностью 6,7 км. В настоящее время продолжается строительство третьего этапа, предусматривающего прокладку еще почти 20 км сетей.

После завершения всех этапов возможность подключения к природному газу получат около 1,8 тыс. домовладений в Лоо, Нижней Хобзе, Горном Лоо и Нижнем Уч-Дере. Газификация также охватит социальные объекты, включая образовательные учреждения и сельский клуб.

Отдельное внимание уделяется обновлению инфраструктуры: параллельно со строительством новых участков ведется замена устаревших сетей. Используемые материалы рассчитаны на срок эксплуатации не менее 50 лет, что позволит повысить надежность системы газоснабжения, уточнили в пресс-службе мэрии курорта.

Как отмечается, завершение третьей очереди намечено на текущий год, а полный цикл реализации проекта общей протяженностью 42,6 км планируется завершить к 2028 году. Итогом станет расширение доступа жителей к стабильному и экономичному источнику топлива, а также развитие коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах курорта.

Мария Удовик