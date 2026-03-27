К летнему сезону в Сочи откроют 11 пляжей

В Сочи к летнему сезону 2026 года планируется открыть 11 новых пляжей, сообщили в администрации курорта. Новые территории появятся в Лазаревском и Хостинском районах: девять объектов — в Лазаревском районе и два — в Хостинском. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, после завершения которых инвесторы приступят к благоустройству.

Одновременно в городе продолжается подготовка существующей пляжной инфраструктуры. К началу сезона планируется привести в порядок 185 пляжей общей протяженностью более 40 км. Работы включают комплексное благоустройство территорий и приведение их в соответствие с установленными требованиями.

Официальное открытие купального сезона в Сочи намечено на 1 июня. До этого времени на курорте продолжают функционировать зимние пляжи, их насчитывается 33, они будут доступны для посещения до мая.

Сочи остается одним из ключевых туристических центров России. По итогам 2024 года курорт посетили около 8 млн человек, в 2025 году турпоток составил 7,9 млн туристов. По оценкам экспертов, в перспективе до 2030 года этот показатель может достичь 10 млн человек ежегодно.

Расширение пляжной инфраструктуры рассматривается как часть подготовки к увеличению туристического потока и развитию курортной отрасли.

Мария Удовик