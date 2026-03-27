Уголовное дело в отношении нижегородского депутата Парамонова передали в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении депутата заксобрания Нижегородской области, бывшего директора Нижегородского института управления РАНХиГС Александра Парамонова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 (присвоение), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, с января 2019 по март 2025 года руководитель вуза в составе преступной группы получил 1,5 млн руб. взяток за беспрепятственное зачисление абитуриентов. В отношении должностного лица дело по данному эпизоду выделено в отдельное производство.

Кроме того, Александру Парамонову инкриминируют трудоустройство гражданина на должность специалиста, хотя фактически он был личным водителем супруги фигуранта. Ущерб от этих действий составил 3,2 млн руб.

Также его обвиняют в получении 7,9 млн руб. «откатов с премий» подчиненных и присвоении 280 тыс. руб., выделенных на турнир по боксу.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александра Парамонова задержали и арестовали в марте 2025 года. Тогда же был арестован и водитель дзержинского филиала РАНХиГС. Позднее Александра Парамонова выпустили под домашний арест.

Галина Шамберина