Израиль усилит и расширит атаки на Иран

Атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран будут усилены. Они затронут новые цели и районы, задействованные в создании и использовании оружия против израильских граждан. Об этом объявил глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

По словам министра, Израиль предупредил Иран о необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля. «Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются. Поэтому удары ЦАХАЛа по Ирану усилятся»,— пообещал господин Кац (цитата по Ynet).

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ иранские власти атакуют Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов по прекращению войны, но ответа пока не получил. Иран приступил к укреплению средств противовоздушной обороны и размещению противотанковых и противопехотных мин на острове Харк.

