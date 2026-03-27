Глава «Роскосмоса» рассказал о диалоге с США по продлению работы МКС

Россия и США обсуждают возможность продления работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев. По его словам, Россия не единственная заинтересована в таком решении.

«Американцы до 2030 г. сертифицировали работу своих сегментов. Сейчас идет разговор о, может быть, дальнейшем продлении полета станции для того, чтобы произошел плавный переход от одной станции к другой»,— рассказал господин Крикалев на встрече в Президентской академии (цитата по ТАСС).

МКС в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты, а в 2030-м запланировано ее затопление. Заменить ее должна Российская орбитальная станция (РОС). Развертывание РОС планируется начать с 2028 года. Проект предполагает изготовление шести орбитальных модулей и их вывод на орбиту. В 2024 году правительство выделило на комплекс РОС более 600 млрд руб.