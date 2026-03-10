Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году

Международную космическую станцию (МКС) в 2028 году начнут постепенно сводить с орбиты, а в 2030-м запланировано ее затопление. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По словам господина Баканова, Россия и США «довольно тесно сотрудничают» в космической сфере. В частности, в этом году планируется новая встреча с руководством NASA. «Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год»,— заявил глава госкорпорации в интервью журналу «Разведчик».

Заменить МКС должна Российская орбитальная станция (РОС). Развертывание РОС планируется начать с 2028 года, говорил первый вице-премьер Денис Мантуров. Проект предполагает изготовление шести орбитальных модулей и их вывод на орбиту. В 2024 году правительство утвердило паспорт федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» общей стоимостью 608,9 млрд руб.