Мантуров: развертывание Российской орбитальной станции планируется с 2028 года

Развертывание Российской орбитальной станции (РОС) планируется начать с 2028 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Она (РОС.—“Ъ”) станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы»,— рассказал господин Мантуров на форуме партии «Единая Россия» «Есть результат» (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что собственная орбитальная станция должна стать предметом национальной гордости в стране.

В декабре 2025 года Денис Мантуров сообщил, что угол наклонения РОС составит 51,6 градуса. На этой же орбите находится Международная космическая станция (МКС).

Российская орбитальная станция должна заменить МКС после завершения ее эксплуатации. Проект предполагает изготовление шести орбитальных модулей и их вывод на орбиту. В 2024 году правительством РФ был утвержден паспорт федерального проекта «Создание космического комплекса Российской орбитальной станции» общей стоимостью 608,9 млрд руб.