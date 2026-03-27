Песков прокомментировал сообщения о попытках США взять под контроль «Северные потоки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление США получить контроль над международной энергетической инфраструктурой очевидно. Так он прокомментировал сообщения о возможных планах Вашингтона реанимировать и контролировать проекты «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«"Северные потоки" — это была международная компания с участием зарубежных компаний, многие из них вышли. Собственность на эти трубы сохраняется, она принадлежит нашей компании — "Газпрому". Там в связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане сложная ситуация»,— сказал господин Песков.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают причастными нескольких граждан Украины. В российском МИД заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках и рассматривают российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» как одну из целей.

Financial Times весной 2025 года со ссылкой на источники сообщала, что бывший исполнительный директор оператора «Северного потока — 2» Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США готовит проект перезапуска газопровода. Источники издания отмечали, что часть представителей администрации президента США Дональда Трампа рассматривает эту инициативу как способ укрепления отношений с Россией.

Bild в тот же период со ссылкой на источники писала, что США могут выступить посредником и направлять российский газ через «Северный поток-» в германскую землю Мекленбург — Передняя Померания. По данным издания, это дало бы США возможность контролировать поставки газа в Германию и «зарабатывать на этом деньги». Газета также утверждала, что закрытые переговоры по этому вопросу продолжались не менее нескольких недель по состоянию на март 2025 года.