Лавров заявил о намерении США присвоить «Северные потоки»

США стремятся к доминированию на мировых энергетических рынках, и в качестве следующей цели рассматривают российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Венесуэла — это уже прямой пример. Утверждалось, что “надо убрать режим наркоторговцев”. В итоге все кончилось тем, что Соединенные Штаты берут под свой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы. То же самое происходит с Ираном. Президент США, по сути, прямым текстом сказал, что он хочет вместе с Ираном контролировать Ормузский пролив. США сейчас тоже говорят, что хотят “Северные потоки” забрать себе»,— сказал господин Лавров в интервью France TV (цитата по сайту МИД РФ).

Господин Лавров также обвинил Запад в отсутствии реакции на подрыв трубопроводов. «Никто не осудил эту акцию. Ни Франция, ни Германия, которая, считаю, позорно для такой страны проглотила эту подрывную террористическую акцию против своих коренных интересов»,— заявил министр.

Подрыв трубопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Немецкие следователи считают виновными в произошедшем нескольких граждан Украины. Россия не намерена принимать утверждения о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит исключительно Киев, заявляли ранее в МИД.