На премьера Италии Мелони временно возложили обязанности министра туризма

Президент Италии Серджо Матарелла принял отставку министра туризма Даниелы Сантанке. Ее должность временно займет премьер-министр Джорджа Мелони, сообщает пресс-служба президента.

22 и 23 марта в Италии прошел референдум по реформе судебной системы, предложенной госпожой Мелони. Реформа предполагала в том числе разделение карьер судей и прокуроров, а также частичную замену выборов в органы самоуправления жеребьевкой. Против проголосовали 54% итальянцев. После поражения на референдуме премьер-министр призвала госпожу Сантанке покинуть пост министра туризма. Она подала в отставку 25 марта. По данным Reuters, Даниэла Сантанка находится под следствием из-за подозрений в фальсификации отчетности издательской группы Visibilia.

