Джорджа Мелони начала проигрывать

Итальянцы проголосовали против инициированной правительством Джорджи Мелони, политика правых взглядов, реформы судебной системы. Провал референдума стал первым серьезным ударом по позициям Мелони за все время ее премьерства, разрушив ауру ее политической неуязвимости и заметно приободрив разрозненную оппозицию. Такое «послевкусие» ставит теперь под вопрос продвижение задуманного ее правительством избирательного закона и снижает шансы ее однопартийцев на всеобщих выборах 2027 года.

Фото: Valentina Stefanelli / LaPresse / AP

Реформа судебной системы в Италии рисовалась правительством в качестве давно назревшей возможности исправить ситуацию, в которой судьи и прокуроры-леваки политизировали все и вся и мешали властям осуществлять жесткую политику в сфере миграции и безопасности. Министр юстиции Карло Нордио, например, называл прокуроров «параллельной мафией» за обструкцию ряда законодательных инициатив правого правительства. А сама Мелони, примкнувшая к агитации за судебную реформу лишь недавно, предупредила на днях: если систему не преобразовать, то «мы окажемся с еще более влиятельными фракциями (прокуроров.— “Ъ”), еще более нерадивыми судьями и еще более нелепыми приговорами, когда иммигранты, насильники, педофилы, наркоторговцы будут освобождены и ваша безопасность окажется под угрозой».

Противники реформирования судебной системы оценивали предложения совершенно в ином свете, считая, что правительство стремится ослабить независимость судебных инстанций и сконцентрировать власть в своих руках.

При этом прошедший 22–23 марта референдум по судебной реформе, который требовал от участников вникнуть в непонятные рядовым гражданам юридические тонкости, по сути, превратился в вотум доверия самой Джордже Мелони. И как продемонстрировали его итоги, правый итальянский премьер его провалила: 54% избирателей отклонили реформу.

В одном из крупнейших городов Италии, Неаполе, число проголосовавших против и вовсе составило 71%.

После объявления официальных итогов референдума по всей стране полсотни прокуроров и судей в Неаполе собрались в центре города и демонстративно выпили шампанское, распевая знаменитую песню «Bella Ciao» — гимн партизан-антифашистов времен Второй мировой войны.

Джорджа Мелони не стала скрывать своего разочарования таким исходом, признав, что испытывает некоторую «горечь из-за упущенной возможности». Но вместе с тем обещала продолжать руководить страной, «как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к Италии и ее народу», давая тем самым косвенный ответ всем тем, кто считал, что ей следует уйти в отставку с поста премьера в случае провала референдума.

Тем не менее удар по позициям правого премьера получился существенным и, вероятно, с далеко идущими последствиями. «Нет сомнений, что она вышла из этой ситуации значительно ослабленной. Поражение меняет восприятие ее личности. Она потеряла влияние среди избирателей и в некоторой степени в Европе. До сих пор она была победительницей, а теперь показала, что может проиграть»,— отметил профессор политологии Университета Луис в Риме Роберто Д’Алимонте (цитата по Politico).

Разрушение ореола политической неуязвимости Джорджи Мелони, которая с октября 2022 года возглавляет необычно стабильное для Италии коалиционное правительство, заметно приободрило оппозиционеров, особенно в свете приближения новых парламентских выборов (они должны пройти в 2027 году).

Лидер центристской партии Italia Viva Маттео Ренци, бывший премьером и ушедший в отставку после провала референдума по конституционной реформе в 2016 году, поспешил окрестить Мелони «хромой уткой», заявив журналистам, что «даже ее собственные сторонники начнут сомневаться в ней».

Другой экс-премьер и нынешний лидер популистского «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте радостно провозгласил в связи с провалом референдума о «новой весне и новом политическом сезоне».

Воодушевились и политики левого фланга. Результаты референдума являются «важным сигналом для нас, поскольку показывают, что в стране есть большинство, выступающее против правительства», отметил лидер «Альянса зеленых и левых» Анджело Бонелли.

На беду Мелони ее нынешняя неудача легла на общий фон справедливых опасений итальянцев, что из-за войны в Иране довольно скоро им придется больше платить за электроэнергию и топливо. В этом контексте ее хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом, крайне непопулярным в Италии, лишь добавили ей имиджевых проблем.

Но самым очевидным негативным последствием отвержения электоратом судебной реформы грозит стать то, что нынешний провал выбивает почву из-под ног другой грандиозной задумки Мелони — масштабной избирательной реформы. Ее ключевым элементом является введение правила, согласно которому любая коалиция, набравшая более 40% голосов избирателей, автоматически получает непропорционально большое количество мест в парламенте — абсолютное большинство. Так называемая премия большинства могла бы закрепить власть Мелони и ее правоцентристских соратников на выборах 2027 года. Теперь, однако, эти планы выглядят уже не столь легко реализуемыми.

Наталия Портякова