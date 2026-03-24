Премьер Италии признала поражение на референдуме о судебной реформе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала итоги референдума по судебной реформе, признав, что большинство итальянцев высказались против изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

«Суверенитет принадлежит народу, и сегодня итальянцы ясно выразились. Правительство сделало то, что обещало, — провести судебную реформу, которая была записана в нашей предвыборной программе. Мы поддержали это до конца, а затем передали выбор гражданам, и граждане приняли решение. И мы, как всегда, уважаем их решение»,— сказала госпожа Мелони в видеообращении, опубликованном в ее соцсетях (цитата по Il Messaggero).

Премьер выразила сожаление в связи с «упущенной возможностью модернизировать Италию», но подчеркнула, что правительство продолжит работать с ответственностью и решимостью.

Референдум проходил 22–23 марта. Реформа предполагала разделение карьер судей и прокуроров, создание двух отдельных Высших советов магистратуры вместо одного, учреждение Высшего дисциплинарного суда и частичную замену выборов в органы самоуправления жеребьевкой. Противники инициативы утверждали, что предложенные изменения подорвут независимость судебной системы и нарушат баланс полномочий власти.

