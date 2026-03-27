Лукашенко пригласил Ким Чен Ына в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНДР Ким Чен Ына посетить Минск. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына в Беларуси. Вчера во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну»,— сказала госпожа Эйсмонт. «Ну а результаты визита превзошли все ожидания»,— добавила она.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил с визитом Северную Корею. В КНДР он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Александр Лукашенко во время визита в КНДР вручил Ким Чен Ыну автомат белорусского производства.

Анастасия Домбицкая