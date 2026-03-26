Александр Лукашенко соединяет страны и континенты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершает визит в Северную Корею, в ходе которого он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подписал Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Переговорам в Пхеньяне предшествовал визит в Минск спецпосланника Трампа Джона Коула, знаменовавший резкое потепление отношений с США. Активизировалась белорусская дипломатия и на европейском направлении. После многих лет дипломатической изоляции белорусский лидер выстраивает многовекторную политику отношений с Востоком и Западом, балансирующую между мировыми центрами силы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын

Дружить с Востоком…

Двухдневный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пхеньян, начавшийся 25 марта, с первых минут его пребывания на северокорейской земле оказался наполненным особым символизмом в каждой протокольной детали.

После посещения Кымсусанского мемориального дворца Солнца, где он почтил память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Александр Лукашенко прибыл на главную площадь страны, носящую имя Ким Ир Сена.

Торжественная церемония встречи белорусской делегации, в которой принял участие председатель КНДР Ким Чен Ын, включала красную ковровую дорожку, исполнение гимнов двух стран, артиллерийский салют, прохождение конницы и роты почетного караула.

Еще одним знаковым моментом первого дня визита перед состоявшимися 26 марта переговорами на высшем уровне в резиденции северокорейского лидера «Кымсусан» стало посещение монумента «Освобождение». Почтив память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских захватчиков, Александр Лукашенко по просьбе президента России Владимира Путина также возложил цветы к монументу в знак благодарности за помощь, оказанную военнослужащими КНДР в ходе специальной военной операции на Украине.

Визит Александра Лукашенко в Пхеньян стал его первой поездкой в КНДР и вторым посещением Корейского полуострова. До этого в далеком 1997 году он побывал с визитом в Сеуле.

«Самый большой наш интерес в КНДР — укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Пока мы только в начале пути. Нынешняя ситуация просто толкает нас в объятия друг друга. Мы ищем друзей. Друзья пусть за тридевять земель, но это очень преданные, надежные и уважающие нас друзья»,— заявил накануне визита глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

По итогам переговоров в Пхеньяне стороны подписали около десяти документов, включая Договор о дружбе, заложивший под двусторонние отношения договорно-правовую базу.

…и с Западом

Визит Александра Лукашенко в Пхеньян привлекает особое внимание и тем, что ему предшествовала поездка в Минск 19 марта спецпосланника президента США Джона Коула, принесшая заметное потепление американо-белорусских отношений.

К визиту главного куратора белорусской политики в администрации президента Трампа Александр Лукашенко приурочил примирительный жест в адрес Вашингтона, помиловав 250 человек, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Выразив удовлетворение этим шагом, Джон Коул предположил, что процесс освобождения лиц, которых в Вашингтоне считают «политзаключенными», продолжится.

Как следовало из заявления Александра Лукашенко белорусским СМИ, процесс нормализации отношений с Вашингтоном должен завершиться подписанием «большой сделки», которое может произойти в ходе его визита в США. Провести такую встречу предложил президент Трамп, о чем сообщила в Минске американская делегация.

«Они сказали: "Мы готовы", Дональд предлагает большую сделку и встретиться — вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить, и договориться". Я говорю: всегда»,— сказал Лукашенко.

До этого принять приглашение Трампа приехать на состоявшееся 19 февраля первое заседание Совета мира по Газе белорусскому лидеру помешали домашние дела — проверка боеспособности белорусской армии. «Вы же видели, я вздыбил всю армию. Ну и как я мог улететь?» — пояснил он.

Одним из ключевых элементов будущей сделки Минска и Вашингтона должна стать покупка американскими инвесторами белорусского рудника калия, о цене которого предстоит поторговаться. По словам Лукашенко, Минск рассчитывает получить за рудник как минимум $3 млрд, однако «американцы думают». «Они богаты, но деньги платить большие или нормальные не хотят. Все хотят за бесплатно»,— посетовал он.

Не поддерживая действий США в Венесуэле и Иране, Лукашенко высоко оценивает стиль правления 47-го президента США. «Трамп чем мне нравится: он как думает, так и говорит. Мы видим истинную политику и цели американского руководства. И видим, кто такие американцы»,— заявил белорусский лидер.

Примечательно и то, что в ходе визита американской делегации в Минск президент Белоруссии предложил Вашингтону свой план завершения войны с Ираном.

Комментируя отказ европейских союзников США откликнуться на призыв Трампа поддержать его на Ближнем Востоке, Лукашенко заявил: «Мне интересно было, как американцы, люди, которые непосредственно в этом участвуют, относятся к тому, что европейцы их кинули».

Что касается Минска, то он не стал бы оказывать военную помощь Ирану, даже если бы из Тегерана поступил такой запрос.

«Мы бы эти ракеты не могли им поставить, потому что это война с американцами. Мы этой войны не хотим»,— отметил Лукашенко.

Проявлением личной химии между лидерами США и Белоруссии стало обращение к Александру Лукашенко Мелании Трамп с просьбой передать президенту России список находящихся на российской территории украинских детей.

«Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны в Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего»,— поделился подробностями переговоров с американской делегацией Александр Лукашенко. «Если Мелания просит, я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос»,— заявил Лукашенко.

Ряд громких заявлений в беседе с журналистами президент Белоруссии сделал и о ситуации в Евросоюзе, а также об отношениях Европы с Москвой и Минском.

«За сохранение Евросоюза я всегда был как одной из опор нашей планеты. Надо с Россией, с нами выстраивать нормальные отношения, и все будет нормально. Они же пошли другим путем»,— сокрушался Лукашенко. Одной из причин этого он считает системный кризис руководства структурами ЕС, у руля которых стоят не готовые к этому «европейские женщины». «Ну видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, что у меня особое преклонение перед ними. Но вы видите — не такие, как у нас, женщины»,— выразил он свое сожаление отсутствием профессионалов в Брюсселе.

При этом президент Белоруссии высказал предположение, что отказывающейся от российских энергоресурсов Европе в итоге придется возобновить сотрудничество с Москвой.

«Уже старший наш брат, вы, наверное, так аккуратно намек его поняли, он уже будет им диктовать условия. А никуда не денутся»,— дал свой прогноз будущих отношений России с Европой Александр Лукашенко.

Сергей Строкань