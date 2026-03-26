Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в КНДР вручил лидеру страны Ким Чен Ыну автомат белорусского производства в ответ на полученную саблю, сообщила пресс-служба президента.

«На всякий случай, если враги появятся»,— пошутил господин Лукашенко.

Александру Лукашенко подарили вазу из ракушек с его изображением. Белорусская сторона передала слуцкие пояса из золотых нитей, золотой букет с васильками для супруги лидера КНДР, а также алкоголь, шоколад и другие продукты.

Александр Лукашенко завершил визит в Северную Корею, во время которого он встретился с Ким Чен Ыном и подписал договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В аэропорту корейский лидер лично проводил белорусского президента.

