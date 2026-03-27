Индия допустила импорт российского СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Индия обсуждает с Россией возобновление экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, устная договоренность о поставках российского СПГ в Индию была достигнута 19 марта во время встречи замминистра Минэнерго России Павла Сорокина и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури. Министры также договорились об увеличении продаж сырой нефти в Индию на 40% по сравнению с январем, отмечает агентство.

По данным Reuters, Индия сообщила импортерам энергоносителей о необходимости подготовиться к возобновлению закупок российского СПГ. Источники агентства сообщают, что индийская сторона направила в США запрос по поводу возможной отмены санкций в отношении закупок российского топлива.

В начале марта Минфин США разрешил Индии до 4 апреля покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 5 марта. Затем ведомство сдвинуло сроки на 11 апреля. Bloomberg сообщал, что после этого Индия закупила у России около 60 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. 25 марта Иран разрешил индийским судам проходить через Ормузский пролив (ключевой маршрут для поставок СПГ из стран Персидского залива).