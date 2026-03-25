Bloomberg: Индия закупила у России 60 млн баррелей нефти после ослабления санкций

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии закупили у России около 60 млн баррелей нефти с поставкой в апреле после выдачи разрешений на операции Минфином США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания сообщили, что среди этих НПЗ — Mangalore Refinery & Petrochemicals и Hindustan Mittal Energy, которые с декабря избегали поставок напрямую из России. По словам источников, партии нефти были забронированы с премией от $5 до $15 за баррель. Объем закупок сопоставим с поставками на этот месяц, но вдвое превышает показатель февраля.

Как сообщили собеседники Bloomberg, власти Индии ожидают, что выданные США разрешения на сделки с российской нефтью будут действовать, пока сохраняются перебои в поставках нефти из Ормузского пролива. В то же время индийские НПЗ ищут другие источники для диверсификации, в том числе наращивая поставки из Венесуэлы.

В начале марта Минфин США разрешил Индии до 4 апреля покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта. Затем ведомство сдвинуло сроки на 11 апреля и 12 марта соответственно. Как подсчитали в S&P Global Commodities at Sea, поставки российской нефти в Индию в марте выросли на 27% по сравнению с февралем — до 1,4 млн баррелей в сутки.

