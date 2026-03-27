В Белгородской области от атак ВСУ за сутки ранены пять человек, включая ребенка

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области. По ним выпустили как минимум 151 БПЛА и 58 боеприпасов. В итоге пострадали пять человек, включая 7-летнего ребенка. Повреждены 21 дом и 46 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Шебекинский округ подвергся ударам с помощью 37 беспилотников. Вследствие атаки дрона на частный дом в селе Вознесеновка получили ранения 7-летняя девочка и ее мать. Ребенок находится в детской областной клинической больнице, женщину отпустили на амбулаторное лечение. В городе Шебекино из-за атак ВСУ пострадали два грузовых автомобиля и два коммерческих объекта. Мирному жителю, который обратился за помощью после удара беспилотника по коммерческому объекту, исключили диагнозы. В поселке Маслова Пристань сгорели три легковых автомобиля, 16 — повреждены. В селе Мешковое разрушена крыша административного здания, в селе Новая Таволжанка пострадали многоквартирный дом и помещение на территории предприятия, в селе Нижнее Березово-Второе — автобус. В селе Вознесеновка пострадал частный дом.

Два человека пострадали от атаки беспилотника на легковой автомобиль в поселке Октябрьском Белгородского округа. Им оказали помощь в районной больнице, они продолжат лечение дома. Из-за атак дронов в населенном пункте повреждены четыре легковых автомобиля и столько же частных домов. В селе Головино пострадали «Газель» и автобус, в районе села Таврово — транспортное средство. Всего по округу выпустили 24 БПЛА.

Еще один мирный житель пострадал из-за атаки дрона на легковой автомобиль в городе Грайвороне Грайворонского округа. Он будет лечиться амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В городе также были повреждены восемь частных домов, три автомобиля и крыша гаража. В селе Доброе пострадали два частных дома и линия электропередачи (ЛЭП), сгорел один автомобиль, еще четыре пострадали. В селах Дунайка и Мощеное повреждены ЛЭП, в селе Гора-Подол — частный дом, коммерческий объект и легковой автомобиль, в селе Головчино — машина, коммерческий объект и частный дом. В селе Замостье пострадал частный дом, в селе Дорогощь — забор частного дома. Округ подвергся атакам 36 беспилотников и 33 боеприпасов.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области три человека погибли, еще три были ранены.

Кабира Гасанова