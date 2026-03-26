Три человека погибли и трое ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 51 боеприпаса и 168 беспилотников. В результате три мирных жителя погибли и трое пострадали. Разрушения получили 14 жилых помещений и 37 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Грайвороне из-за удара дрона по автомобилю погибла женщина. Также получил ранения мужчина, его госпитализировали. Машина сгорела. Всего за сутки в округе получили повреждения семь частных домов и 18 транспортных средств, а также нежилое помещение и навес на территории предприятия, линия электропередачи, газовая труба, три хозпостройки и надворная постройка. По муниципалитету ударили с помощью 14 боеприпасов и 52 БПЛА.

Второй погибший установлен в Ракитянском округе. На хуторе Семейный вследствие атаки FPV-дрона на мотоцикл смертельные ранения получил 18-летний юноша. Транспорт поврежден.

В Шебекинском округе мужчина погиб из-за удара FPV-дрона по автомобилю на хуторе Бондаренков. Автомобиль получил разрушения. Также в селе Белянка в результате атаки беспилотника на машину пострадала женщина. После оказания медпомощи ее отправили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. Кроме того, накануне к медикам обратилась женщина, получившая баротравму при детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка 24 марта. Ей также не потребовалась госпитализация. За минувшие сутки округ атаковали 47 дронами. В результате были повреждены три частных дома и девять машин, а также заборы двух частных домовладений.

В Краснояружском районе женщина пострадала при детонации дрона в районе хутора Первомайский. Ее госпитализировали. За сутки в округе были повреждены кровля многоквартирного дома, два частных дома и четыре машины. Его атаковали с помощью 37 боеприпасов и 40 беспилотников.

Сутками ранее при атаках 117 БПЛА в Белгородской области пострадали два человека.

