Три мирных жителя пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области вечером 26 марта, в результате ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский после удара дрона по автомобилю за медицинской помощью обратились две женщины. В Октябрьской райбольнице у них диагностировали баротравмы. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. У него множественные осколочные ранения головы, предплечья и живота. После оказания помощи в Грайворонской ЦРБ пострадавший отказался от госпитализации, лечение продолжит амбулаторно.

Повреждения гражданской и коммерческой инфраструктуры зафиксированы в Белгородском, Грайворонском, Шебекинском, Краснояружском и Борисовском округах, а также в областном центре.

