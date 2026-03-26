При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали женщина с семилетней дочерью

Беспилотник атаковал частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате ранения получили семилетняя девочка и ее мама. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную райбольницу. Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. У матери зафиксирована баротравма.

Для дальнейшего обследования девочка будет переведена в детскую областную клиническую больницу. Женщину направят в городскую больницу №2 областного центра.

Алина Морозова