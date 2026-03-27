Мишустин встретился с вице-премьером Кубы

Премьер-министр России Михаил Мишустин на полях Евразийского межправсовета провел встречу с вице-премьером Кубы Оскаром Пересом-Оливой. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Встреча господ Мишустина и Переса-Оливы прошла «на ногах». Они обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, добавили в правительстве, не приведя подробностей.

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был прекращен. Последние три месяца остров не получает нефти, что привело к частым перебоям в электроснабжении. Полное отключение электричества в ночь на 22 марта затронуло почти 10 млн человек. Кремль говорил о готовности России оказать Кубе посильную помощь.

