Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь

Россия готова помочь Кубе из-за эмбарго США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Он заверил, что Россия находится в контакте с руководством Кубы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Вы знаете, что мы поддерживаем контакты с кубинским руководством и на экспертном, на рабочем уровне. Мы с нашими кубинскими друзьями поддерживаем контакты»,— сказал господин Песков.

По словам представителя президента, Куба «сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, которое наложено на эту страну». В России «готовы оказать всю посильную помощь», добавил Дмитрий Песков. Все эти вопросы прорабатываются, заключил пресс-секретарь.

После захвата спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу прекратились. Господин Трамп пригрозил пошлинами странам, поставляющим нефть Кубе. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале переговоров с США из-за тяжелого экономического кризиса и усиления давления со стороны Дональда Трампа. По словам Мигеля Диас-Канеля, последние три месяца остров не получает топливо, что привело к учащению отключений электроэнергии.

Анастасия Домбицкая