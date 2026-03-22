Враг познается во тьме

В ночь на 22 марта Куба второй раз за неделю погрузилась во тьму. Полное отключение электроэнергии затронуло почти 10 млн человек. Причина — в нехватке ресурсов на фоне продолжительной энергетической блокады острова со стороны США. Несмотря на то что ситуация на Кубе продолжает ухудшаться, руководство страны заявляет, что не намерено соглашаться на американский сценарий «дружественного захвата» власти. Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что ему «выпадет честь» взять Кубу.

Полное отключение электроэнергии на острове поздним вечером 21 марта стало уже вторым за неделю и третьим с начала марта. Кубинский Электроэнергетический союз, подчиняющийся Минэнерго страны, объяснил произошедшее поломкой энергоблока на теплоэлектростанции «Нуэвитас» в провинции Камагуэй. Эта поломка привела к каскадному эффекту, чему способствовали сразу два фактора: ветхая инфраструктура, которая за последние 40 лет не получила должного обслуживания, и непропорционально высокая нагрузка на фоне энергетической блокады со стороны США.

После того как Штаты перекрыли поставки нефти в страну (с марта, правда, сделав послабления для коммерческого сектора), все восемь ТЭЦ работают на предельной мощности. И все равно не справляются: кубинцы ежедневно сталкиваются с веерными отключениями электроэнергии, которые могут длиться до 15 часов.

Постепенно ухудшающаяся энергетическая, экономическая и гуманитарная ситуация на острове вынудила власти Кубы пойти на переговоры с США, о чем стало известно неделю назад. Тогда же в американские СМИ просочилась информация о плане по «дружественному захвату» власти в стране: высказывалось предположение, что в Вашингтоне рассчитывают сменить президента Мигеля Диаса-Канеля на внука экс-президента Рауля Гильермо Родригеса Кастро. На фоне этих планов 16 марта Куба впервые за неделю столкнулась с полным отключением электричества.

В этот день президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Овальном кабинете, как будет выглядеть будущее Кубы. «Я верю, что мне выпадет честь взять Кубу. Это большая честь. Я имею в виду, я ее освобожу или захвачу… Думаю, я смогу сделать с ней все, что захочу. Это крайне ослабленная страна»,— сказал Трамп. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио, который выступает главным переговорщиком с кубинскими властями, заявил о необходимости смены руководства страны. «Люди, стоящие у власти, не знают, как исправить (экономику Кубы.— “Ъ”). Поэтому им нужно назначить новых людей на руководящие должности»,— сказал он.

Такие заявления встретили неприятие кубинского руководства. «Что касается худшего сценария, Куба уверена: любой внешний агрессор столкнется с неприступным сопротивлением»,— написал в своем аккаунте в соцсети Х президент Кубы Мигель Диас-Канель. А в субботу, 21 марта, замминистра иностранных дел страны Карлос Фернандес де Коссио заявил, что «политическая система Кубы не подлежит переговорам, и, конечно, ни президент, ни должность какого-либо чиновника не являются предметом обсуждения с США». При этом в Гаване признали, что переговоры с Вашингтоном продолжаются.

По данным CNN, на фоне американских угроз во внутриполитической пропаганде на Кубе используют нарратив внешней угрозы и привлекают публичных лиц, включая тех, кто ранее выступал с критикой властей.

Так, культового музыканта и композитора 79-летнего Сильвио Родригеса засняли в момент, когда тот получал автомат АК-47 «для защиты своей Родины».

В таких условиях утверждения Гаваны о переговорах с США могут быть дымовой завесой и попыткой выиграть время, пока Вашингтон отвлечен на войну с Ираном. При этом CNN отмечает, что такая стратегия кубинских властей весьма рискованна: переговоры с Ираном, равно как и с Венесуэлой, не помешали американским властям перейти к активным действиям против руководства этих стран. По данным телеканала, сейчас в Вашингтоне рассматривают вариант предъявления обвинений в наркоторговле бывшему президенту Кубы Раулю Кастро по аналогии с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. При этом ранее агентство Bloomberg сообщало, что приоритетный сценарий для США на Кубе — смена руководства на более лояльное Вашингтону по модели Венесуэлы, но без применения силы. Смена власти, утверждало агентство, должна состояться за счет экономического и энергетического давления на остров.

Вероника Вишнякова