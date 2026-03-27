Нацпарк Сочи занял второе место по посещаемости в зимний период

Сочинский национальный парк занял второе место по посещаемости в зимний период среди особо охраняемых природных территорий России. Туристический поток в декабре—феврале 2026 года составил 757 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росзаповедцентра Минприроды России.

Лидером рейтинга в зимний период стал подмосковный «Лосиный остров», который посетили более 1,2 млн человек. На третьем месте расположился Кисловодский национальный парк — 612 тыс. туристов. Четвертое и пятое места заняли «Красноярские столбы» (более 145 тыс. гостей) и «Куршская коса» (свыше 70 тыс.).

Интересом также пользовались нацпарки Кавказа — «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии и «Тебердинский» в Карачаево-Черкесии. В этот зимний период российские заповедные территории посетили 3,6 млн человек. Из них 3,4 млн выбрали для досуга национальные парки.

Алина Зорина