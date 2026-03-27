Экс-главврача наркоклиники «Свобода» в Кемерово отправили под домашний арест

Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест бывшего главврача частной клиники «Свобода» Сергея Белова. Он проходит по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Меру пресечения избрали до 18 мая, передает «РИА Новости». СКР просил заключить фигуранта под стражу.

Помимо него был задержан директор клиники Иван Коршунов. Он обвиняется в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, его тоже отправили под домашний арест. По данным следствия, частная клиника без лицензии лечила пациентов психотропными и сильнодействующими веществами. В августе 2025 года в клинике умер 37-летний мужчина. В декабре того же года еще один пациент был экстренно госпитализирован с отравлением. В сети ребцентров «Свобода» допускали возобновление работы клиники.

Подробности дела — в материале «Ъ».