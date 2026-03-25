В сети ребцентров «Свобода» допустили возобновление работы клиники в Кемерове после обыска

Реабилитационный центр «Свобода» в Кемерово продолжит работу после того, как устранит все нарушения. Об этом «Ъ» заявил глава сети клиник Антон Соколов. По его словам, после обысков в центре требуется ремонт. Запрет на деятельность центра при этом «никто не вводил».

«Я считаю, что этот центр будет продолжать работу. Мы все нарушения устраним, какие есть, ремонт сделаем заново и будем продолжать работу»,— сказал господин Соколов.

Ситуацию вокруг центра он назвал «ответом от черных прокапщиков». В прошлом году фонд «Второй Шанс», сотрудничающий с сетью клиник «Свобода», выступил с предложением создать государственный реестр частных клиник, где люди с алкогольной и наркотической зависимостью могут получить специализированную помощь. Целью реестра была названа борьба с так называемыми «черными рехабами» — центрами, работающими без без соответствующих лицензий.

«Мы создали акцию против черных рехабов. Это ответ вот от черных прокапщиков, который упал на Кемерово, — сказал Антон Соколов. — Я понимаю, что это четко спланированная акция. Telegram-каналы это все подхватили и начались нападки. Уверен, что это ответ. Я прямо даже знаю от кого, от людей, против которых мы развернули нашу деятельность с фондом».

Днем 25 марта Центральный районным суд Кемерова арестовал директора центра Ивана Коршунова, и дал 72 часа следствию для сбора доказательств по арестному делу бывшего главврача кемеровского центра «Свобода» Сергея Белова.

В отношении господина Белова возбуждено дело по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (пп. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК). В отношении господина Коршунова — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК), а также по статье о покушении на сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК).

В пресс-релизах МВД и СКР отмечается, что возбуждение дел связано со смертью 37-летнего мужчины, проходившего реабилитацию в клинике. По версии следствия, мужчина умер из-за того, что клиника лечила пациентов психотропными веществами, лицензии на использование которых у нее нет. Глава сети клиник Антон Соколов утверждает, что данные экспертизы свидетельствуют о смерти мужчины в результате сердечного приступа на фоне алкогольной зависимости.

Полина Мотызлевская