Что известно о деле против руководства наркоклиники «Свобода» в Кемерове

У сети наркоклиник «Свобода», где проходили лечения рэперы Гуф и Паша Техник, временно закрылся филиал в Кемерово. Там провели обыски по уголовному делу, один из эпизодов которого — смерть пациента в медцентре. Что об этом известно — в материале «Ъ».

Центральный районный суд Кемерова 25 марта арестовал директора местного филиала сети наркологических клиник «Свобода» Ивана Коршунова. Другим решением суд продлили на 72 часа срок задержания бывшего главного врача филиала Сергея Белова, чтобы следствие за это время могло усилить доказательную базу по ходатайству об аресте.

Ивана Коршунова и Сергея Белова задержали накануне, 24 марта. В тот же день в клинике, домах и квартирах сотрудников прошли обыски. Следователи изъяли лекарства, сильнодействующие вещества в таблетках и ампулах, жесткие диски с компьютеров и документацию. Сейчас клиника закрыта.

По центру работают два ведомства — управление по контролю за оборотом наркотиков ГУВД и следственное управление СКР по Кемеровской области — Кузбассу. В релизах ведомств (1, 2) действия сотрудников филиала в Кемерово описываются так, будто они действовали как «черные прокапщики»: за деньги людям с зависимостям в состояниях сильного опьянения проводили детоксикацию организма, однако лицензии на это у медцентра не было.

Суть обвинений против главврача Сергея Белова и директора Ивана Коршунова раскрывается в релизе СКР. Белов в августе 2025 года ввел психотропное вещество 37-летнему мужчине, и через некоторое время тот умер. Всего пациент провел в рехабе, по данным ngs42.ru , три дня. В декабре ситуация повторилась с другим клиентом, но его успели спасти и доставили в отделение острых отравлений местной больницы. Оба пациента просили облегчить последствия запоев. Коршунов в феврале — марте 2026 года заключил 11 договоров с гражданами на оказание услуг с применением психотропных веществ. Один из договоров был с несовершеннолетней девушкой. Помимо этого, при обыске в квартире Коршунова нашли ампулы с психотропным веществом, «предназначенные для последующего незаконного сбыта».

Действия Белова квалифицировали по ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — шесть лет колонии. Директору Ивану Коршунову вменили ту же статью, что и Белову, и еще — ч. 1 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.

Следом за релизами МВД и СКР, опубликованными 24 марта, в Telegram-каналах и СМИ начали распространяться показания бывших пациентов клиники. Издание ngs42.ru со ссылкой на региональный Минздрав сообщило, что за последние два года в центре умерли 10 человек. Один из бывших пациентов рассказал «РИА Новости», что во время лечения от алкоголизма санитары сломали ему два ребра, когда пытались привязать к кровати. Так называемое физическое стеснение практикуется в клиниках как экстремальная мера, когда состояние пациента представляет угрозу для его жизни или безопасности окружающих. По словам мужчины, ему вкололи какой-то психотропный препарат, от которого он себя очень плохо чувствовал: «Ты вроде дня три не пьешь, а ты встать не можешь. Тебя шатает, болтает, голова кружится».

Глава сети клиник «Свобода» Антон Соколов в беседе с «Ъ» сказал, что, напротив, это они стали жертвами тех, кто стоит за «черными наркоклиниками». В 2025 году фонд «Второй шанс», который сотрудничает со «Свободой», предложил создать госреестр частный наркоклиник для борьбы с «прокапщиками». «Мы создали акцию против черных рехабов. Это ответ вот от черных прокапщиков, который упал на Кемерово, — сказал Соколов. — Я понимаю, что это четко спланированная акция. Telegram-каналы это все подхватили, и начались нападки. Уверен, что это ответ. Я прямо даже знаю от кого, от людей, против которых мы развернули нашу деятельность с фондом». У клиники, согласно реестру Росздравнадзора, есть лицензия на меддеятельность, но нет лицензии на оборот наркотических и психотропных веществ. На вопрос о лицензии Соколов ответил: «Я, к сожалению, не могу ни с кем связаться, выяснить и вникнуть в процесс». Вместе с тем он выразил надежду, что вскоре филиал в Кемерове возобновит работу.

Что касается смерти мужчины в августе 2025 года, то, как сказал Соколов медиапроекту Mash, «пациент умер от сердечного приступа на фоне алкоголизма». Такие же выводы, как отмечает ngs42.ru, содержатся и в экспертизе, которую провели по требованию следствия. На заседании по мере пресечения бывший главврач Сергей Белов сказал, что не помнит, какой препарат вводил мужчине. По его словам, те осложнения на сердце, от которых умер пациент, не могли развиться за те три дня, что тот был в клинике — это длительный процесс.

Что касается найденного в квартире Ивана Коршунова психотропного вещества, то речь идет о трех пачках по пять ампул. На суде адвокат Коршунова сказал, что этот препарат совсем не опасный и не сильнодействующий, а о каком-либо сбыте его клиент не думал. Сожительница Коршунова на суде сказала, что он использовал препарат исключительно в личных целях — для борьбы с бессонницей.