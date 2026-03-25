Директора частной клиники в Кемерово арестовали после гибели пациента

Директора кемеровской частной клиники «Свобода» Ивана Коршунова отправили под арест до 18 мая. Он проходит по делу об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Второму фигуранту — бывшему главврачу медцентра Сергею Белову — меру пресечения не избрали: ему продлили срок задержания на трое суток. За это время следствие должно представить суду материалы по делу, передает местный портал NGS42.

По данным следствия, частная клиника без лицензии лечила пациентов психотропными и сильнодействующими веществами, применение которых разрешено только по рецептам. В августе 2025 года в клинике умер 37-летний мужчина. В декабре того же года еще один пациент был экстренно госпитализирован с отравлением. Во время обысков у господина Коршунова нашли психотропные препараты, которые, по версии СКР, он планировал сбыть пациентам клиники. Мужчина утверждает, что принимал лекарства сам из-за проблем со сном.