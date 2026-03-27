Задержанных в Сочи чиновников подозревают в коррупции

Задержанные в Сочи трое высокопоставленных сотрудников городской администрации проходят по делу о взятке, сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах. Оперативные мероприятия, по данным собеседника, проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В поле зрения силовых структур оказались заместитель главы города Евгений Горобец, руководитель правового департамента мэрии Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Подробности инкриминируемых эпизодов и процессуальный статус фигурантов на момент подготовки материала официально не раскрывались. По данным ТАСС, дело связано с коррупцией почти на 12 млн руб.

Евгений Горобец занимает пост вице-мэра Сочи с августа 2024 года и курирует блок правовых и земельно-имущественных отношений. Участники рынка связывают его имя с рядом инвестиционных инициатив, получивших неоднозначную оценку. В частности, в 2013 году возглавляемая им компания «Адаптас (Рус)» представила проект развития игорной зоны «Азов-Сити» на территории Анапы, однако реализация завершилась банкротством инвестора. В 2017 году господин Горобец выступал с инициативой создания в Краснодаре системы канатного метро: проект был презентован на инвестиционном форуме в Сочи, но в дальнейшем не вышел за рамки обсуждения.

Источники «Ъ» не исключают, что следственные действия могут быть связаны с решениями в сфере распоряжения муниципальными земельными ресурсами, однако официального подтверждения этой информации нет. В мэрии Сочи ситуацию на момент публикации не комментировали.