Прокуратура будет добиваться реального срока для экс-зампреда правительства Приморья

Надзорное ведомство Приморского края не согласилось с приговором, вынесенным Фрунзенским районным судом Владивостока бывшему заместителю председателя правительства региона Елене Пархоменко и и. о. директора КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрию Курилову. Прокуратура посчитала решение суда необоснованным и намерена добиваться для них наказания в виде реального лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Пархоменко, Курилову и экс-министру ЖКХ региона Владимиру Бабичу вменяют «заключение заведомо нецелесообразного контракта на приобретение установки мобильных очистных сооружений» для полигона твердых бытовых отходов в бухте Десантная во Владивостоке на сумму свыше 278 млн руб. При этом чиновники, полагает следствие, «достоверно знали», что закупаемое оборудование «не соответствует требованиям технологий, применяемых на указанном полигоне, а также не способно обеспечить выполнение требуемых функций по очистке сточных вод и полигонного фильтрата».

Бабича судили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, он получил 4 года колонии. Действия Пархоменко и Курилова Фрунзенский суд счел халатностью. Вместо запрошенных 7 и 6 лет лишения свободы двух фигурантов оштрафовали на 90 тыс. и 100 тыс. руб. Более того, они были освобождены от назначенного наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

Алексей Чернышев, Владивосток