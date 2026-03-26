Чиновники злоупотребили в Десантной бухте

По-разному оценили суды Приморского края действия должностных лиц правительства региона, которые привели к ущербу бюджету края на сумму свыше 278 млн руб. По версии следствия, бывшие чиновники закупили для полигона бытовых отходов во Владивостоке неэффективное оборудование. Но если апелляционная инстанция приговорила экс-министра ЖКХ региона Владимира Бабича к четырем годам колонии, то бывший зампред правительства Елена Пархоменко оштрафована на 90 тыс. руб. Более того, бывшая чиновница освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как указано в материалах уголовного дела, в период с мая по декабрь 2021 года зампред правительства Приморья Елена Пархоменко поручила министру жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Бабичу «заключить заведомо нецелесообразный контракт на приобретение установки мобильных очистных сооружений на объект по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, расположенный в бухте Десантная Владивостока, на сумму свыше 278 млн руб.». Тот, в свою очередь, переадресовал соответствующее указание и. о. директора КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрию Курилову.

При этом чиновники, полагает следствие, «достоверно знали», что закупаемое оборудование «не соответствует требованиям технологий, применяемых на указанном полигоне, а также не способно обеспечить выполнение требуемых функций по очистке сточных вод и полигонного фильтрата».

Фигуранты дела обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями. Елена Пархоменко настаивала на невиновности. Владимир Бабич, напротив, признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

По итогам рассмотрения выделенного в отдельное производство дела Владимира Бабича Фрунзенский райсуд Владивостока в январе текущего года признал его виновным в злоупотреблениях, приговорив к четырем годам условно. Не согласившись с мягкостью наказания, прокуратура обжаловала приговор, и Приморский краевой суд назначил Владимиру Бабичу четыре года колонии общего режима.

Иную позицию Фрунзенский райсуд занял в отношении обвиняемых Пархоменко и Курилова. Как сообщила 26 марта пресс-служба судебной системы региона, действия подсудимых квалифицированы как халатность.

Елене Пархоменко суд первой инстанции назначил штраф в размере 90 тыс. руб., Дмитрию Курилову — 100 тыс. руб. Однако они были освобождены от назначенного наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

Гражданский иск, заявленный прокурором Приморского края к подсудимым в пользу РФ о возмещении причиненного ущерба в размере 278 млн 452 тыс. руб., «оставлен без рассмотрения с сохранением за истцом права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства».

Приговор в отношении Елены Пархоменко и Дмитрия Курилова еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. В прокуратуре Приморья не ответили оперативно на вопрос “Ъ” о том, намерено ли ведомство внести апелляционное представление.

Алексей Чернышев, Владивосток