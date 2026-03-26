Песков назвал «лживыми вбросами» информацию о поставках Ирану российских БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «лживыми вбросами» сообщения СМИ о том, что Россия якобы поставила в Иран беспилотники. Об этом он заявил на брифинге.

«И даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания»,— сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне газета The Financial Times сообщила со ссылкой на западную разведку, что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники. Собеседники издания предполагают, что РФ поставляет дроны «Герань-2», которые сама производит на основе иранских дронов «Шахед».

