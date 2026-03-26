Пятым делегатом от Госдумы в США оказался депутат Делягин

Делегация Госдумы прибыла в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном посольством России в Вашингтоне.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Делягин

Как рассказал “Ъ” источник в нижней палате, делегацию возглавляет Вячеслав Никонов («Единая Россия», ЕР), также в нее вошли Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в США не полетел, так как не получил американскую визу.

В беседе с “Ъ” господин Слуцкий назвал поездку важным «тестовым» этапом на пути восстановления российско-американского межпарламентского диалога в условиях «тотальной блокировки контактов усилиями бывшей администрации президента США Байдена». «Не раз говорил, что все годы “ледникового периода” в отношениях между РФ и США не прерывали взаимодействие со здравомыслящими и конструктивно настроенными американскими политиками. Не исключаю, что в будущем может быть возобновлен полноценный формат Дума—Конгресс. Депутаты Госдумы к этому готовы. Но для этого, очевидно, потребуется еще не один раунд межпарламентских контактов», — сказал Леонид Слуцкий.

О приглашении в Вашингтон группы российских парламентариев Анна Паулина Луна сообщила 8 января. «Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России (позже их количество увеличилось до пяти.— “Ъ”) для встречи с членами Конгресса, чтобы обсудить мирные переговоры и другие важные темы. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, позже в этом месяце»,— написала госпожа Луна в соцсети X, добавив, что «мир всегда должен преобладать и в переговорах должны участвовать здравомыслящие люди». Однако, как пояснил “Ъ” источник в Думе, вопрос согласований затянулся, и делегация вылетела в Вашингтон только 25 марта.

Ксения Веретенникова, Степан Мельчаков