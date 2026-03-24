Вьетнам подключится к российским энергоносителям

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь находится в Москве с трехдневным визитом во главе большой межведомственной делегации. В центре внимания переговоров — двустороннее сотрудничество в самых разных сферах, включая энергетическую безопасность. Вьетнам оказался среди стран Юго-Восточной Азии, по которым больнее других ударили блокада Ормузского пролива и сбои в поставках энергоносителей. Пути преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке Фам Минь Тинь обсуждал в Москве с целым рядом высокопоставленных собеседников, включая секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. С подробностями из Совбеза — специальный корреспондент “Ъ” Елена Черненко.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу (справа) и премьер-министр правительства Вьетнама Фам Минь Тинь

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь прибыл в Москву по приглашению главы российского правительства Михаила Мишустина. Помимо встречи со своим российским визави, он был принят председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко принял участие в открытии Российско-вьетнамского бизнес-форума. Вечером во вторник, 24 марта, вьетнамский премьер встретился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу сам не так давно ездил в Ханой во главе межведомственной делегации, где в том числе встречался с Фам Минь Тинем (см. “Ъ” от 11 декабря 2025 года). Среди обсуждавшихся тогда тем — координация действий двух стран на международной арене, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие между силовыми структурами. Эти вопросы и сейчас были в повестке консультаций, но военно-политическая обстановка в мире, по словам Сергея Шойгу, «значительно осложнилась из-за неспровоцированной американо-израильской агрессии в отношении Ирана».

«Эта атака поставила под удар не только Исламскую Республику, но и всю систему региональной и международной безопасности. Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой»,— заявил он. Перспективы прекращения вооруженного конфликта, как следует из его выступления, на данный момент не просматриваются. «Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается. Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — не понятно никому, по-моему, и им самим»,— отметил он.

Затянувшаяся вооруженная конфронтация, по словам Сергея Шойгу, угрожает региональным и глобальным торговым маршрутам, продовольственной безопасности, энергетическим рынкам, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки. «Знаем, что Вьетнам, как и другие государства Юго-Восточной Азии, уже ощутил на себе последствия блокады Ормузского пролива и сбоев в поставках энергоресурсов»,— констатировал он, подчеркнув, что власти РФ готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами Глобального Юга и Востока по преодолению этих негативных последствий.

Вьетнам вместе с Филиппинами и Малайзией входит в тройку стран—членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), наиболее пострадавших от перекрытия Ормузского пролива.

До начала войны США и Израиля против Ирана Вьетнам импортировал большую часть нефти и газа из стран Ближнего Востока. Из-за прекращения этих поставок в стране подорожали все виды топлива (цены на бензин выросли до 30–40%, на дизель — до 40–70%). На заправках образовались очереди, правительство призвало граждан пользоваться общественным транспортом и больше работать из дома. Из-за роста цен на авиатопливо пришлось отменить часть внутренних авиарейсов. Созданный правительством кризисный штаб принимает меры по стабилизации ситуации, но эксперты предупреждают, что, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, многим странам Юго-Восточной Азии грозит экономический кризис.

На этом фоне для Вьетнама крайне важной становится диверсификация поставок энергоносителей.

В ходе визита Фам Минь Тиня в Москву стало известно о подписании ПАО НОВАТЭК предварительного контракта на поставки СПГ с одной из вьетнамских компаний.

Глава компании Леонид Михельсон в эфире «Вестей 24» сказал, что поставки могут начаться «в кратчайшие сроки». Кроме того, было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в сооружении госкорпорацией «Росатом» атомной электростанции «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме. Документом предусмотрено строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2,4 тыс. МВт. Отметим, что в 2011 году стороны уже подписывали схожее соглашение, под которое Россия была готова выделить госкредит на $8 млрд. Но до реализации намерений дело так и не дошло: сначала Вьетнам отложил развитие атомной генерации на несколько лет, сочтя ее слишком дорогой, а затем и вовсе объявил о заморозке строительства АЭС на неопределенный срок. В последнее время же власти республики вновь заинтересовались атомной энергетикой, рассматривая ее как ключевой инструмент обеспечения своей энергетической безопасности.

Эти и другие темы Фам Минь Тинь, как ожидается, сможет в среду обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным. На этом его трехдневный визит в Москву завершится.

