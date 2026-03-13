Роспотребнадзор: в Свердловской области в этом сезоне будет меньше клещей

В Свердловской области в предстоящем сезоне прогнозируется небольшое снижение численности иксодовых клещей. Такой прогноз дали энтомологи на основании зоолого-энтомологических наблюдений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом количество покусанных клещами граждан будет сопоставимо с уровнем прошлого года. Однако этот уровень будет зависеть от погодных условий, а также урожайности грибов и ягод.

Энтомологи отмечают что, несмотря на снижение численности клещей, сохраняется высокий риск заражения клещевыми инфекциями. Роспотребнадзор призвал всех жителей и гостей области вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита.

Полина Бабинцева