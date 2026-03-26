Лихачев назвал сроки эвакуации очередной группы россиян с АЭС «Бушер» в Иране

Еще одну группу сотрудников «Росатома» эвакуируют из Ирана ночью 26 марта, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, в начале апреля планируются еще две волны эвакуации россиян с АЭС «Бушер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Группа очередная движется в сторону ирано-армянской границы. Надеюсь, что ночью они ее пересекут и за ночь доберутся до Москвы»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, на станции остались около 300 сотрудников.

На АЭС «Бушер» останется часть сотрудников, которая «обеспечит сохранность оборудования», уточнил он. «Оно будет максимально готово к перезапуску строительных работ, как только позволит обстановка»,— добавил гендиректор «Росатома». По его оценкам, на станции «напряженно, но последние полутора суток спокойно».

Вечером 24 марта территория АЭС «Бушер» подверглась удару США и Израиля. По словам Алексея Лихачева, «серьезных нарушений и разрушений нет». Предыдущий удар по станции был нанесен 17 марта. В процессе эвакуации российских сотрудников с АЭС участвуют Минобороны России, МИД и СВР, сообщал Алексей Лихачев.