Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в городах-миллионниках в марте 2026 года

Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменение год к году (%) Изменение к декабрю 2025 года (%)
Москва 404,2 14 6,0
Санкт-Петербург 272,4 17 5,2
Казань 218,5 9 3,3
Нижний Новгород 180,4 11 6,1
Екатеринбург 156,8 8 2,2
Новосибирск 147,8 8 3,1
Краснодар 146,2 2 –0,1
Ростов-на-Дону 145,1 2 –0,5
Уфа 143,1 8 2,8
Самара 142,8 12 4,3
Красноярск 141,9 8 3,1
Пермь 132,2 15 5,5
Воронеж 123 10 4,1
Омск 122,5 6 2,6
Челябинск 119,6 9 5,4
Волгоград 113,6 7 2,9

Источник: ЦИАН.

