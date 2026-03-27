Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в городах-миллионниках в марте 2026 года

|Город
|Стоимость (тыс. руб. за кв. м)
|Изменение год к году (%)
|Изменение к декабрю 2025 года (%)
|Москва
|404,2
|14
|6,0
|Санкт-Петербург
|272,4
|17
|5,2
|Казань
|218,5
|9
|3,3
|Нижний Новгород
|180,4
|11
|6,1
|Екатеринбург
|156,8
|8
|2,2
|Новосибирск
|147,8
|8
|3,1
|Краснодар
|146,2
|2
|–0,1
|Ростов-на-Дону
|145,1
|2
|–0,5
|Уфа
|143,1
|8
|2,8
|Самара
|142,8
|12
|4,3
|Красноярск
|141,9
|8
|3,1
|Пермь
|132,2
|15
|5,5
|Воронеж
|123
|10
|4,1
|Омск
|122,5
|6
|2,6
|Челябинск
|119,6
|9
|5,4
|Волгоград
|113,6
|7
|2,9