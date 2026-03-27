Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в городах-миллионниках в марте 2026 года

Город Стоимость (тыс. руб. за кв. м) Изменение год к году (%) Изменение к декабрю 2025 года (%) Москва 404,2 14 6,0 Санкт-Петербург 272,4 17 5,2 Казань 218,5 9 3,3 Нижний Новгород 180,4 11 6,1 Екатеринбург 156,8 8 2,2 Новосибирск 147,8 8 3,1 Краснодар 146,2 2 –0,1 Ростов-на-Дону 145,1 2 –0,5 Уфа 143,1 8 2,8 Самара 142,8 12 4,3 Красноярск 141,9 8 3,1 Пермь 132,2 15 5,5 Воронеж 123 10 4,1 Омск 122,5 6 2,6 Челябинск 119,6 9 5,4 Волгоград 113,6 7 2,9